CR7, esclusa la cessione a gennaio: dovrà aspettare fino a giugno per lasciare il Man United

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Manchester United non ha nessuna intenzione di lasciare partire Cristiano Ronaldo durante il prossimo mercato di gennaio. Per questo motivo - scrive il Daily Mirror - il portoghese dovrà aspettare il termine della stagione, quando scadrà il suo contratto, per lasciare i Red Devils.