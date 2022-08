CR7-Napoli sogno ancora vivo, Il Messaggero: "Lo United garantisce l'ingaggio ma tanti dubbi"

Secondo quanto scritto da Il Messaggero il sogno CR7 per il Napoli non è da considerarsi concluso

Secondo quanto scritto da Il Messaggero il sogno CR7 per il Napoli non è da considerarsi concluso. La società di De Laurentiis ribadisce la posizione di fermezza, nonostante le voci da Manchester su un tentativo di prestito slegato da Osimhen, le possibilità di Cristiano vestito d'azzurro ovviamente diminuiscono. Lo United garantirebbe comunque il pagamento del 75% dell'ingaggio, ma poi per Luciano Spalletti non sarebbe facile gestire un reparto avanzato così ricco. Sullo sfondo rimangono il Chelsea e lo Sporting Lisbona con il Napoli che resta in attesa, consapevole di poter essere comunque protagonista in campionato