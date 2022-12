Cragno nuovo vice-Meret? Ipotesi remota: il portiere non vuole fare più il secondo

Si è parlato anche di Alessio Cragno in orbita Napoli, nel caso in cui il club azzurro volesse cautelarsi nel ruolo di vice-Meret

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è parlato anche di Alessio Cragno in orbita Napoli, nel caso in cui il club azzurro volesse cautelarsi nel ruolo di vice-Meret, in virtù di qualche infortunio di troppo occorso a Sirigu. Ma è un'ipotesi remota. Tuttosport infatti scrive che il portiere del Monza non ha più voglia di fare il secondo, né in Brianza né altrove, pertanto preferirebbe un'altra destinazione in cui gli verrebbe garantito il ruolo di primo.