Cremonese, il ds Braida su Gaetano: “Andrà in ritiro col Napoli, ma speriamo di riaverlo”

Ariedo Braida, ex Milan, oggi direttore generale della Cremonese, è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal e ha parlato del futuro del giovane talento azzurro, Gianluca Gaetano: "Gaetano? Lui sa quanto lo stimiamo. Confidiamo che in futuro potremo ancora averlo. Al momento andrà in ritiro con il Napoli, poi vedremo. Ma è stimato ed apprezzato, lui sa molto bene cosa penso di lui".