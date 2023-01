Cremonese-Inter, formazioni ufficiali: torna la coppia Dzeko-Lautaro, si rivede Dumfries

La Cremonese è ancora a caccia della prima vittoria in questo campionato, ma il cambio in panchina sembra aver prodotto i suoi effetti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Cremonese è ancora a caccia della prima vittoria in questo campionato, ma il cambio in panchina sembra aver prodotto i suoi effetti per i grigiorossi, reduci dal pari esterno col Bologna. L'Inter, invece, torna in campo dopo la clamorosa sconfitta subita al Meazza contro l'Empoli. Fischio d'inizio allo stadio Zini alle 18 affidato al signor Marani, di seguito le formazioni ufficiali della gara.