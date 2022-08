Cremonese, si lavora al ritorno di Gaetano: si attende la decisione di Spalletti

Tanti colpi in entrata per la Cremonese, che si prepara a vivere il ritorno in Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tanti colpi in entrata per la Cremonese, che si prepara a vivere il ritorno in Serie A. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la dirigenza grigiorossa punta ad altri due giocatori da inserire su tutti: l'attaccante Cyril Dessers del Feyenoord, per il quale stanno cercando di stringere, e il centrocampista Gianluca Gaetano, di proprietà del Napoli e che a Cremona sarebbe un cavallo di ritorno. Su quest'ultimo, che potrebbe tornare in prestito, Spalletti non ha ancora sciolto le riserve.