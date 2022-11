Cresce l'interesse per Luiz Henrique, ma il cartellino non è economico: il precedente col Betis

Il Napoli si muove, in questa lunga pausa per il Mondiale. E forte di un presente che luccica, guarda anche al futuro e ai possibili talenti che possano aumentare la qualità della rosa di Spalletti ma pure coprire eventuali falle lasciate dalle prossime sessioni in uscita.

Un nome che convince sempre di più, scrive il, è quello di, talento non ancora 22enne di proprietà del Betis Siviglia che si sta mettendo in luce al Benito Villamarin. Esterno d'attacco che gioca sia a destra che a sinistra, il Napoli lo segue fin dagli esordi nella Fluminense ma sa bene che il club andaluso non è bottega economica, come dimostra il passato arrivo di Fabian Ruiz per 30 milioni di euro.