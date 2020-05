Criscitiello sul mercato: "Milik vicino alla cessione. Sul rinnovo di Mertens..."

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello è intervenuto ai microfoni del portale le 'Bombe di Vlad' soffermando la propria attenzione su Dries Mertens e Arek Milik: "Mertens è un futuro sposo per il rinnovo: prima dello stop, il belga ha incontrato il presidente De Laurentiis e non credo che quest’ultimo cambi le carte in tavola".

CESSIONE - "Quello vicino alla cessione sembra essere Milik. In ogni caso gli azzurri si avviano verso una rivoluzione: Gattuso ha chiesto delle garanzie, ne ha già parlato con Giuntoli ed il presidente è disponibile ad assecondarlo almeno quasi del tutto”.