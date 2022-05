Criscito conferma: "Ho ricevuto un'offerta dal Toronto, ma non potevo lasciare il Genoa così"

Nell'intervista concessa in esclusiva a Il Secolo XIX, Domenico Criscito ha tracciato un bilancio dei suoi ultimi complicati mesi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nell'intervista concessa in esclusiva a Il Secolo XIX, Domenico Criscito ha tracciato un bilancio dei suoi ultimi complicati mesi, confermando di essere stato vicino al trasferimento in Canada: "Nel 2018 sono tornato dopo 7 anni e nei mesi scorsi ho ricevuto un'offerta dal Toronto, ma non mi sembrava il caso di abbandonare la squadra in queste condizioni. Poi infortuni vari mi hanno fermato e mi è dispiaciuto tantissimo non aver potuto aiutare i miei compagni in tante partite".