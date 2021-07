Crisi Barcellona, deve tagliare 180mln di ingaggi dopo -350mln in un anno

Il Barcellona è in crisi e deve riparare il bilancio con scelte drastiche sul mercato. Secondo quanto riferito dai media catalani, bisogna tagliare circa 180 milioni di monte ingaggi dopo un rosso in bilancio di 350 milioni. Per questo motivo la società è pronta a liberare alcuni elementi, Umtiti e Pjanic su tutti, pur di liberare risorse per poter andare a definire il rinnovo di Messi che chiaramente è la priorità. Anche ad alcuni pilastri del gruppo è già stato chiarito che per rinnovare bisogna procedere con un decurtamento dell'ingaggio. Dopo l'arrivo degli svincolati Aguero e Depay, affollamento in attacco dove è partito Trincao ma vanno piazzati Griezmann, Dembelè, Coutinho, Braithwate e non solo.