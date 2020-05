Crisi e controlli governo per Real e Barça: due pretendenti in meno per Fabian e Kou?

In Spagna la situazione economica del calcio resta in un delicato equilibrio, con il Governo spagnolo che si è messo a disposizione dei club di Liga per cercare di arginare la difficile situazione post Coronavirus. Gli aiuti statali ricevuti dalle grande squadre spagnole condizionerà, inevitabilmente, anche la prossima sessione di mercato. Le società che hanno fatto ricorso agli aiuti, infatti, saranno soggette al controllo da parte del Governo anche per quanto concerne il mercato in entrata, comprese anche Barcellona, Real Madrid ed Atletico Madrid. Fabiàn e Koulibaly potrebbero, dunque, avere pretendenti in meno per il futuro.