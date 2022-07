Cristiano Ronaldo vuole lasciare Manchester: pronto un taglio dell'ingaggio di 10mln

Cristiano Ronaldo continua a spingere per lasciare il Manchester United.

Cristiano Ronaldo continua a spingere per lasciare il Manchester United. Come riporta la CBS, il fenomeno portoghese vuole andarsene dai Red Devils un anno dopo il suo ritorno, per giocare la Champions League e competere ancora ad alto livello in Europa, e per questo sarebbe disposto anche ad un netto taglio dell'ingaggio, di circa il 30%, quasi 10 milioni di euro rispetto ai 30 che guadagna ora.