Ct Ungheria: "Szoboszlai? Ci ho parlato, resta e poi andrà in un top club dal ritiro..."

Marco Rossi, ct dell'Ungheria, è intervenuto in diretta ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto: "Se al posto nostro ci fosse l'Italia, forse, il nostro girone di Nations League sarebbe considerato agevole, ma essendo noi l'Ungheria...".

Szoboszlai rimarrà davvero a Salisburgo?

"Ho parlato con lui ma anche con il suo agente, e la loro idea è quella di rimanere lì fino a che non ci saranno le condizioni per andare in un club più importante di un altro campionato, dove però poter cominciare sin dall'inizio, fare il ritiro e non venire penalizzato eventualmente da ritardi che potrebbero verificarsi".