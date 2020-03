Cucurella-Napoli, dalla Spagna: "Il Barça lo riscatterà e il Chelsea vuole acquistarlo"

Un centravanti e un terzino sinistro le priorità del Napoli in vista del prossimo mercato estivo. Tra i nomi sondati dalla dirigenza azzurra c'è quello di Marc Cucurella, difensore spagnolo in forza al Getafe, 21 anni, pronto ad essere riscattato dal Barcellona, club proprietario del cartellino, per 6 milioni. Poi? Il quotidiano Sport spiega che su di lui è forte l'interesse del Chelsea, pronto a versare 25 milioni per acquistarlo. Concorrenza inglese, dunque, per il Napoli.