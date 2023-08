Curiosità su Cajuste: in Danimarca lo chiamavano "pannocchia di mais"

Il Corriere dello Sport nella sua edizione online presenta Cajuste, nuovo centrocampista del Napoli

Il Corriere dello Sport nella sua edizione online presenta Cajuste, nuovo centrocampista del Napoli: "Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi ruoli, è un mediano classico ma, volendo, ha agito anche più avanti o sull'esterno. Può giocare indifferentemente nei tre di centrocampo o in una mediana a due. Garcia saprà come utilizzarlo. Nel 2019 fu indicato dalla Uefa come uno dei cinquanta talenti del futuro. Dopo quattro stagioni al Midtjylland, nel 2022 si è trasferito allo Stade Reims. In Danimarca, per la sua stazza, era soprannominato "pannocchia di mais". Lo scorso anno ha collezionato 31 presenze segnando 3 gol in Ligue 1. Lo aspetta la Serie A".

