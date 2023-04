D'Amico conferma: "Almada piace tantissimo a Giuntoli!". Colpo in chiusura? E si fa una risata...

TuttoNapoli.net

Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli sarebbe vicinissimo a Thiago Almada, trequartista argentino classe 2001 dell'Atlanta United. Circa tale indiscrezione si è espresso, proprio ai microfoni della radio ufficiale, anche l'operatore di mercato, molto attivo in MLS, Andrea D'Amico: "Anche a me risulta che piaccia tantissimo a Giuntoli, ma non sono io il suo procuratore". Quando gli è stato chiesto se il Napoli l'avesse già quasi preso, D'Amico si è fatto una risata che, chissà, potrebbe essere anche una conferma.