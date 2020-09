D'Ignazio vicino ad un'altra esperienza in C: sull'azzurrino c'è la Turris

La Turris sembra molto vicina alla definizione della trattativa per Luigi D'Ignazio, terzino classe '98, in uscita a titolo definitivo dal Napoli dopo l'esperienza in prestito alla Carrarese. Secondo quanto riportano i colleghi di TuttoTurris il giocatore sarebbe già in orbita corallina da vari giorni e a breve potrebbe arrivare la fatidica fumata bianca.