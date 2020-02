D'Ippolito svela: "Napoli era sul terzino Vina, poi hanno virato su Rodriguez"

Vincenzo D’Ippolito, procuratore sportivo, parla a Marte Sport Live di un potenziale obiettivo di mercato del club azzurro, un terzino di 22 anni, uruguaiano, del Palmeiras: “Matias Vina? Il Napoli l’ha seguito con un certo interesse, era uno dei terzini che piaceva molto al club azzurro. Poi hanno virato su Rodriguez, ma alla fine non è arrivato nessuno. Vina piaceva pure al Milan, ma in Italia si insiste troppo col prestito con obbligo. Il Napoli ha una rosa forte, deve lottare per il quarto posto. Demme? E’ un giocatore prezioso”.