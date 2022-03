Da alternativa a titolare in quattro anni?

Deulofeu era stato accostato al Napoli a gennaio del 2018, c'era Sarri in panchina, serviva un nuovo esterno, era l'anno dei 91 punti

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Deulofeu era stato accostato al Napoli a gennaio del 2018, c'era Sarri in panchina, serviva un nuovo esterno, era l'anno dei 91 punti. Oltre a Politano si parlava del forte spagnolo in forza al Barcellona che aveva fatto molto bene al Milan pochi mesi prima. Trattativa mai del tutto decollata, nome appena accostato al Napoli, qualche sondaggio e nulla più. Ora il nome di Deulofeu ritorna ma è l'agente del calciatore a 'proporsi' al Napoli nell'estate della caccia all'erede di Insigne (ma è probabile che la società lo individui già a breve con un giocatore in pole). L'ex Milan sta facendo molto bene, ha segnato undici gol in stagione, è ormai veterano del nostro campionato. Ma in quattro anni come cambiano le prospettive, almeno mediatiche: da alternativa agli esterni a possibile titolare.