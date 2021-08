Da Bakayoko e Chalobah a Jorginho, il Napoli ha un gran rapporto col Chelsea: assist per Loftus-Cheek

L'anno scorso Tiemoué Bakayoko, dirottato in prestito a fine mercato. Nel 2015 Nathaniel Chalobah, sempre in prestito. L'affare Jorginho, poi, è noto a tutti e rende chiarissimi gli ottimi rapporti che intercorrono tra Napoli e Chelsea, come sottolinea il Corriere dello Sport oggi in edicola, lanciando il nome di Ruben Loftus-Cheek per il centrocampo azzurro:

"Tra Napoli e Chelsea c’è un rapporto ch’è nato anni fa e che l’affare Jorginho ha rinforzato: Abramovic non ha dimenticato, né l’ha fatto Marina Granovskaia, la supermanager dei blues, e ora che il regista è persino diventato il calciatore dell’anno per l’Uefa, se il Napoli chiama andrà a finire che l’ascolteranno".