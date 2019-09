Da Barcellona: Abidal a Lecce per Fabian, verrà seguito dal vivo per tutta la stagione

Al Via del Mare per Lecce-Napoli era presente anche Eric Abidal, dirigente del Barcellona con cui i pugliesi collaborano per talenti della cantera. Secondo i catalani del 'Mundo Deportivo', però, Abidal ha visionato dal vivo Fabian Ruiz, talento spagnolo sfuggito l'anno scorso sia al Barcellona che al Real, ma anche Kalidou Koulibaly. Il centrocampista in particolare - si legge - verrà seguito tutta la stagione.