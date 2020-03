Da Barcellona arriva un messaggio chiaro per il futuro di Meret

Il Mundo Deportivo di questa mattina ha elogiato Ter Stegen e Setién, rispettivamente portiere e allenatore del Barcellona, per aver rivoluzionato il gioco del calcio in occasione della sfida contro la Real Sociedad. Secondo il quotidiano, sabato scorso, il portiere tedesco ha giocato 11 volte palla fuori dalla propria area di rigore. In futuro, si legge, sarà normalità per tutti i portieri disimpegnarsi come un giocatore di movimento.

Un messaggio, questo, indirizzato anche alla crescita di Meret, che in queste settimane ha perso il posto da titolare proprio per questo motivo. Non basta essere un gatto tra i pali: Gattuso ha scelto Ospina per la sua capacità di giocare palla coi piedi e il carisma nel guidare il reparto, quasi da libero aggiunto. Al futuro non si sfugge: per diventare protagonista, Meret dovrà crescere e migliorare. Lo sta già facendo in questi giorni di allenamenti a Castel Volturno. In realtà prima dell'infortunio che ora lo ha costretto a fermarsi. Riprenderà a breve per riconquistare il posto tra i pali. La strada è tracciata: serviranno i guantoni anche per i piedi.