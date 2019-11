Da Barcellona: "Fabian ha fermato la trattativa per il rinnovo e aspetta la cessione"

Contratto in scadenza nel 2023, tra quattro anni, di conseguenza il rinnovo di Fabian Ruiz non è una priorità assoluta per il Napoli. Ma, secondo il quotidiano catalano Mundo Deportivo, il centrocampista andaluso avrebbe frenato le negoziazioni con il club azzurro dopo il caos degli ultimi giorni. Ora vuole concentrarsi sul campo e la prossima estate penserà ad una eventuale cessione. Su di lui ci sono Barcellona e Real Madrid. I blaugrana l'avrebbero messo in cima alla lista degli obiettivi perché ben si sposa col progetto tecnico che ha in mente il direttore sportivo Abidal, che l'ha già osservato da vicino.