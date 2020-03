Da Barcellona - Fabian solo un'alternativa per i blaugrana: è un'altra la priorità

L'estate scorsa, Tanguy Ndombele è stato venduto al Tottenham per la cifra record di 60 milioni. Una scelta quasi sorprendente da parte del centrocampista francese, che era ambito da molte squadre. E in fin dei conti non è stata la decisione migliore, perché il suo rendimento è stato al di sotto delle aspettative; con José Mourinho, il francese sta avendo un rapporto complicato e questo potrebbe facilitare la sua cessione. Così, il Barcellona è tornato a farsi vivo: i blaugrana hanno bisogno di muscoli e gioventù a centrocampo, che subirà un robusto cambiamento. L'alternativa, secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, è Fabian Ruiz del Napoli.