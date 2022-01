Da Barcellona - Futuro incerto per Riqui Puig: sul centrocampista c’è anche il Napoli

Riqui Puig, 22enne centrocampista spagnolo, ha trovato poco spazio fin qui nel Barcellona e potrebbe lasciare il club blaugrana. Come riferisce il quotidiano catalano Sport, il canterano è in uscita e starebbe riflettendo sul suo futuro. In caso di partenza diverse squadre sono interessate. In Spagna Betis, Getafe, Granada e Celta hanno messo gli occhi su di lui, in Italia ci sono anche Juventus, Inter, Napoli e Milan, in Premier League l’Arsenal.