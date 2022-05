Da Barcellona - Il Liverpool pronto a pagare la clausola di Gavi, Il Barça cerca l'accordo per il rinnovo

Gli inglesi sarebbero disposti a pagare la clausola risolutiva da 50 milioni ma i blaugrana non mollano la presa.

I recenti problemi incontrati dal Barcellona nelle trattative per il rinnovo di Gavi potrebbero "spingere" il giovane centrocampista verso l'Inghilterra. Come riporta Sport, Jurgen Klopp è letteralmente innamorato del 17enne spagnolo e da mesi ha chiesto alla dirigenza dei Reds di fare uno sforzo per acquistarlo. Gli inglesi sarebbero disposti a pagare la clausola risolutiva da 50 milioni ma i blaugrana non mollano la presa e continuano a parlare con Ivan de la Pena, agente del ragazzo; c'è da limare una distanza importante tra domanda e offerta ma la volontà del giocatore è sempre stata quella di restare in Catalogna.