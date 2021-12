Da Barcellona: intesa con l'Inter per Sanchez, in nerazzurro arriva una punta di scorta

Bomba di mercato dalla Spagna che riguarda Inter e Barcellona. Secondo quanto riportato dai catalani di Sport il club nerazzurro e quello blaugrana hanno infatti trovato un principio di accordo per il ritorno di Alexis Sanchez in catalogna in prestito, con Luuk De Jong che farebbe invece il viaggio inverso. L'attaccante olandese è di proprietà del Siviglia, con gli andalusi che non si opporrebbero al suo passaggio in Serie A. Per l'accordo definitivo mancherebbe solo il sì di Xavi.