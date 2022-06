Da Barcellona - Non è Koulibaly il primo obiettivo: spunta il 23enne Koundé del Siviglia

Non per forza Koulibaly. Da Barcellona raccontano che per il ruolo si guarda con attenzione anche a Jules Koundé

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non per forza Koulibaly. Da Barcellona raccontano che per il ruolo si guarda con attenzione anche a Jules Koundé del Siviglia, 23 anni e una clausola rescissoria da 90 milioni; e anzi dicono che sarebbe addirittura l’obiettivo prediletto. Il suo nome, però, è stato accostato soprattutto al Chelsea, altro club a caccia di un centrale insieme con il Psg. Lo scrive il Corriere dello Sport.