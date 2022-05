Da Barcellona - Pjanic nel mirino del Napoli, contatti col Barça: i dettagli

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Miralem Pjanic, a riportarlo è quotidiano di Barcellona Sport.

© foto di Image Sport

Il Napoli avrebbe messo nel mirino Miralem Pjanic, a riportarlo è quotidiano di Barcellona Sport. L'ex Juve potrebbe tornare in Italia dopo l'esperienza in Spagna nell'ambito dell'operazione che portò Arthur in bianconero. Nella prima stagione il centrocampista non ha avuto un grande impatto nella sua prima stagione in blaugrana ed è stato girato in prestito al Besiktas. Il club turco non riscatterà il bosniaco, che non sembra rientrare nemmeno nei piani di Xavi. Per questo motivo il Napoli si sarebbe fatto avanti negli ultimi giorni per avere il regista in prestito. Pjanic ha altri due anni di contratto col Barcellona e percepisce al momento un ingaggio fuori portata dai parametri del club azzurro, bisognerà capire se il giocatore accetterà una riduzione dello stipendio o se ci sarà una compartecipazione del Barça.