Da Barcellona: principio di accordo con Cavani, è disposto a ridursi l'ingaggio

Sport avvicina Edinson Cavani al Barcellona. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano, c'è un principio d'accordo tra l'entourage del Matador e i blaugrana. 34 anni, l'attaccante è in scadenza di contratto col Manchester United e l'avvento di Ralf Rangnick ha accelerato la fine del rapporto con i red devils. Declinata l'offerta del Boca Juniors, l'uruguayano è pronto a rimettersi in gioco ancora in Europa. Punto importante per il trasferimento, Cavani avrebbe accettato una considerevole riduzione dell'ingaggio per permettere al Barcellona di rientrare nei parametri di spesa.