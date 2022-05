Da Barcellona stroncano la pista Koulibaly: “Il club non ha un soldo neanche per gli ingaggi”

Da sempre lo spagnolo è stato vicino all’ambiente del Barcellona e ha chiarito la situazione finanziaria del club

Il noto giornalista spagnolo, Ignasi Oliva, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Da sempre lo spagnolo è stato vicino all’ambiente del Barcellona e ha chiarito la situazione finanziaria del club: “L’offerta del Barcellona per Kalidou non potrà mai essere pronta perché il club non ha un soldo neanche per gli ingaggi. Finché il presidente Laporta non ha smentito si è parlato di Erling Braut Haaland, ma poi si è capito che il club non può comprare nemmeno la gamba destra di un grande nome, l’anno prossimo. I blaugrana possono prendere solo parametri zero come Franck Kessie ed Andreas Christensen.

Il Barcellona deve vendere Frenkie de Jong perché guadagna 6 milioni l’anno: come può dare via lui per prendere Kouliblay, che guadagna gli stessi soldi a Napoli e ne vorrebbe ancora di più altrove? Il Barcellona voleva Noussair Mazraoui, ma andrà al Bayern Monaco. Aveva il sì dell’esterno, eppure non ce l’ha fatta a mettere 15 milioni sul banco per comprarlo: di conseguenza, non può spenderne 40 per Kalidou”.