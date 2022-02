Da Barcellona - Xavi vuole Koulibaly: il Napoli spara alto, i dettagli

Intanto per Diario Sport Koulibaly vorrebbe firmare per il Barcellona.

Il Barcellona starebbe seguendo con interesse Kalidou Koulibaly, l'allenatore blaugrana Xavi vorrebbe infatti ingaggiare il difensore azzurro. Secondo Diario Sport, il Napoli per il suo centrale vuole più di 40 milioni di euro, prezzo ritenuto eccessivo dal club catalano, siccome a Koulibaly manca solo un anno di contratto. Il Barça aspetterà per prendere una decisione. Intanto per il quotidiano catalano Koulibaly vorrebbe firmare per il Barcellona.