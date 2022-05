Da Bari - Zanoli obiettivo per la Serie B: il Napoli può aprire al prestito

Il rapporto fra Napoli e Bari potrebbe permettere ai pugliesi di mettere le mani su uno dei giovani più interessanti della squadra partenopea.

Il rapporto fra Napoli e Bari potrebbe permettere ai pugliesi di mettere le mani su uno dei giovani più interessanti della squadra partenopea. Si tratta di Alessandro Zanoli, terzino destro classe 2000 che ha trovato sempre più spazio nella seconda parte di stagione guadagnando anche la chiamata di Mancini per lo stage di Coverciano. Il Napoli punta forte sul difensore, ma potrebbe decidere un prestito in Serie B al Bari per farlo giocare con maggiore continuità e averlo più forte ed esperto nella stagione successiva. Lo riferisce Il Quotidiano di Puglia.