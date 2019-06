Da Bergamo a sorpresa: "La Juventus di Sarri sfida il Napoli per Zapata"

Si profila all’orizzonte un duello di mercato tra Napoli e Juventus, a caccia entrambe di una punta centrale: all’interesse in comune per Icardi, secondo quanto rivelato dal Corriere di Bergamo, si sarebbe aggiunto quello per Duvan Zapata. Secondo il quotidiano il colombiano è il nome nuovo per l'attacco della Juve anche se bisogna ricordare che due anni fa a Dimaro Zapata con Sarri si allenò da solo sapendo di dover essere ceduto.