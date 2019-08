Da Bergamo - Anche l'Atalanta sul talentuoso Campana: sfida al Napoli per il bomber 2000

Non c'è solo il Napoli su Leonardo Campana, attaccante dell'Ecuador classe 2000. Secondo il Corriere di Bergamo anche l'Atalanta ha chiesto informazioni per il bomber che ha stupito tutti nell'ultimo Sub 20. La valutazione è di circa 5 milioni di euro, i nerazzurri pensano a lui dovendo sostituire Barrow che andrà via.