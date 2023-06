Da Bergamo: "Atalanta bottega molto cara: fissati i prezzi di Scalvini, Koopmeiners e Hojlund"

"Zapata? Erano alte le aspettative su di lui, ma è giù di tono. Adesso c’è interesse da parte della Fiorentina".

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Marina Belotti, giornalista: "La bottega Atalanta è molto cara. Scalvini è tutt’altro che un 19enne e il costo è di circa 40milioni, la velocità non è la sua caratteristica principale, ma sta lavorando su quelli che possono essere i suoi difetti. In tutte le altre qualità, l’abbiamo visto a centrocampo anche per questo motivo, è completo. Koopmeiners è un discorso simile, tra i 40-45 milioni di euro. Ha un bel tiro da fuori che scardina le difese, ha segnato tanti gol in Serie A. Come mezz’ala non è abituato, non è il suo modo naturale di giocare, ha giocato così in Olanda ed ha avuto qualche difficoltà. Per Hojlund si è partiti da 60 milioni, adesso penso siamo sui 75 milioni. Tecnicamente è forte, non ha ancora quella qualità tecnica di Koopmeiners o Muriel di qualche anno fa, Gasperini spesso dice che non deve montarsi la testa, né essere egoista. Portieri? Gasperini chiede tanto, c’è sempre stata alternanza, appena vede che sbagliano crea sana competitività. Zapata? Erano alte le aspettative su di lui, ma è giù di tono. Adesso c’è interesse da parte della Fiorentina.

Gollini? Secondo me è molto forte. Quando lo vedevo a Bergamo lo vedevo molto forte, poi ha avuto delle frizioni ed ha perso di appetibilità".