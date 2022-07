Da Bergamo - Atalanta su Politano: il nodo è la richiesta del Napoli, la situazione

Sicuramente Politano è un'operazione che potrebbe prendere corpo nei giorni finali di mercato

L'Atalanta non ha ancora tramontato l'idea di arrivare ad alcune pedine per completare le soluzioni tattiche di Gian Piero Gasperini e, tra queste, c'è quella di Matteo Politano, in uscita da Napoli. A scriverlo è TuttoAtalanta.com che aggiunge che il nodo è il costo del cartellino richiesto da De Laurentiis (15 milioni di euro), ma si potrebbe ulteriormente limare qualcosa. Sicuramente Politano è un'operazione che potrebbe prendere corpo nei giorni finali di mercato, soprattutto dopo che il club nerazzurro si è liberato di alcuni esuberi, vedi Miranchuk, Ilicic e Lammers, messi sul mercato.