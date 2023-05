Da Bergamo avvisano ADL: "Scalvini già costa 40mln e piace alle big europee"

La base d'asta per Giorgio Scalvini, difensore 19enne titolare dell'Atalanta, è di 40 milioni di euro.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La base d'asta per Giorgio Scalvini, difensore 19enne titolare dell'Atalanta, è di 40 milioni di euro. Piace a tante, anche alle italiane, con Napoli, Juventus ed Inter in prima fila, ma la sensazione è che i costi siano già fuori portata per la Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, le candidate per acquistarlo sono Bayern Monaco, Real Madrid e poi le inglesi come Manchester City, Liverpool, Chelsea e Manchester United, che però partono da una situazione di svantaggio.