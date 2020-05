Da Bergamo: "Castagne piace a mezza Europa, c'è anche il Napoli sul terzino"

Timothy Castagne non ha ancora rinnovato con l'Atalanta e difficilmente lo farà. L'edizione odierna del Corriere di Bergamo fa sapere che il terzino belga piace a mezz’Europa — in Italia Napoli e Inter in particolare — così come Robin Gosens. La società azzurra ci aveva provato già la scorsa estate e ora potrebbe tornare alla carica del calciatore che, tra l'altro, può giocare sia a destra che a sinistra, un profilo duttile e di qualità.