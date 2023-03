Da Bergamo - Hojlund, prezzo già triplicato: vale 50mln, su di lui tante big tra cui il Napoli

Il suo prezzo è già triplicato, avvicinandosi ai 50 milioni di euro, attirando l'interesse di club di primo piano come Real Madrid, Arsenal, Juventus e Napoli.

Il giovane attaccante dell'Atalanta, Rasmus Højlund, si è guadagnato l'attenzione della scena calcistica dopo aver realizzato una tripletta per la sua Danimarca contro la Finlandia nelle qualificazioni agli Europei. Quest'impresa - approfondisce L'Eco di Bergamo - lo mette in confronto con Zlatan Muslimovic, l'unico altro giocatore dell'Atalanta che era riuscito a segnare un tris in una partita internazionale nel nuovo millennio, anche se il paragone tra i due si esaurisce qui.