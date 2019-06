Da Bergamo: "Ilicic e Zapata non si muovono, Atalanta pronta a pareggiare l'offerta del Napoli"

Josip Ilicic e Duvan Zapata non si muovono dall'Atalanta. E' quanto scrive oggi il Corriere di Bergamo, che sottolinea come per lo sloveno il presidente Percassi abbia intenzione di pareggiare l'offerta di contratto arrivata dal Napoli, pari a 2,5 milioni a stagione. Per il colombiano, invece, saranno prese in considerazione soltanto offerte irrinunciabili.