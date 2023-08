Da Bergamo - Koopmeiners, il Napoli ha offerto 30-35mln: l'Atalanta rifiuta, la richiesta

Teun Koopmeiners è un obiettivo per il centrocampo del Napoli, ma la valutazione che ne fa l'Atalanta resta molto alta.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Teun Koopmeiners è un obiettivo per il centrocampo del Napoli, ma la valutazione che ne fa l'Atalanta resta molto alta. Lo conferma anche l'edizione odierna del Corriere della Sera di Bergamo: "I tifosi sono in estasi, ma ora temono sacrifici. Contando anche Miranchuk e Kovalenko, le pedine offensive salirebbero infatti a 12. Oltre a russo e ucraino da piazzare, in quattro sono destinati a fare i bagagli. Non (ancora) Koopmeiners, i 30-35 milioni offerti dal Napoli sono pochi per i Percassi (ne chiedono 40-45), di certo non il goleador Lookman, col sondaggio del Bayer Leverkusen rispedito al mittente".

