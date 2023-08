Da Bergamo: "Koopmeiners ora non è più sul mercato, ma Napoli e Atalanta hanno trattato"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto Giambruno, corrispondente da Bergamo di 7Gold:

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Alberto Giambruno, corrispondente da Bergamo di 7Gold: "Koopmeiners ormai è fuori dal mercato, almeno in estate. Napoli e Atalanta hanno flirtato, ma non sono andate oltre. L'addio di Zielinski non si è consumato, quindi già sul nascere si spegne un possibile affare. Koopmeiners sarebbe stato intrigato dall'esperienza Napoli, ma l'Atalanta ha deciso sin da subito di rispedire al mittente piccolo o grandi tentativi fatti dal Napoli per lui. L'Atalanta vuole tornare protagonista e il mercato in entrata lo dimostra, grazie anche alle somme incassate con la cessione di Hojlund"