Da Bergamo: Muriel vuole andare via, ma l'Atalanta non ci sta e spara alto

Secondo quanto affermato dal Corriere di Bergamo, nonostante Luis Muriel speri in un addio dall'Atalanta per trovare altrove maggiore spazio, la Dea non ha intenzione di lasciarlo partire. Solo una proposta da almeno 25 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola, ma al momento nessuno è arrivato a pensare di investire questa cifra per il colombiano.