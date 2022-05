Da Bergamo - Musso può lasciare l'Atalanta: l'argentino piace anche al Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella prossima stagione molti portieri in Serie A potrebbero cambiare squadra. Il prossimo mercato sarà anche quello dove molti portieri potrebbero cambiare casacca. Una delle squadre più attive è la Fiorentina, che sta riflettendo attentamente sul futuro della propria porta. Negli ultimi giorni si fa un gran parlare dei nuovi profili seguiti dal club viola in vista della la prossima stagione tra cui, secondo Tuttoatalanta.com, Juan Musso. E in caso di arrivo dell’estremo difensore bergamasco - si legge - Bartlomiej Dragowski potrebbe uscire per cercare più continuità. Per l'argentino si registra l'interesse anche di Napoli e Lazio.