Da Bergamo - Napoli e club di Premier su Hojlund: base d’asta fissata a 40mln

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivato la scorsa estate a Bergamo, Rasmus Hojlund ha già attirato le attenzioni dei top club. Come riporta TuttoAtalanta, il Napoli si sta muovendo in anticipo per sostituire l’eventuale partenza di Osimhen, in Premier League Newcastle, Arsenal ed Everton sono a caccia di un attaccante. E l’Atalanta? I nerazzurri nel frattempo attendono - al momento non ci sono ancora state offerte - ma è chiaro che a fronte di un investimento simile la base d’asta sia di almeno 40-45 milioni di euro.