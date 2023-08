Da Bergamo - Niente Napoli, l’Atalanta blocca Koopmeiners: le ultime

La caccia del Napoli al centrocampista di spessore - secondo quanto appreso da TuttoAtalanta.com - ha subito una frenata inaspettata.

La caccia del Napoli al centrocampista di spessore - secondo quanto appreso da TuttoAtalanta.com - ha subito una frenata inaspettata. L'obiettivo primario del club azzurro, Teun Koopmeiners, sembra essere al di fuori della portata finanziaria, con l'Atalanta che ha posto un prezzo proibitivo sul talentuoso giocatore.

Il club bergamasco non è disposto a lasciar andare facilmente Koopmeiners, una pedina fondamentale del suo scacchiere. La richiesta è salda tra i 40 e i 50 milioni di euro, una cifra che supera di gran lunga il budget che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intende destinare a questo tipo di investimento.

La contingenza del possibile addio di Zielinski, tentato da una maxi offerta dell'Al Ahli, ha spinto il Napoli a cercare alternative di qualità per il centrocampo. Koopmeiners era emerso come la soluzione ideale, ma le trattative si sono arenate sulle pretese economiche dell'Atalanta. La volontà del giocatore di partecipare alla Champions League potrebbe portare l'entourage a premere per una sua partenza, ma al momento sembra che non ci sia molto margine per una trattativa tanto lunga e complessa.

Questa situazione ha indotto il Napoli a cercare un piano B. Gli occhi sono ora rivolti verso il Celta Vigo per Gabri Veiga, con una proposta da 30 milioni per un altro target. Nel frattempo, gli sforzi di scouting continuano, alla ricerca di profili alternativi per il centrocampo, da acquisire in prestito con diritto di riscatto. La situazione di Koopmeiners rimane, tuttavia, un nodo cruciale per la strategia di mercato del Napoli. Il blocco posto dall'Atalanta ha reso il percorso molto più tortuoso, e gli azzurri ora devono riflettere attentamente sulle loro mosse successive. La finestra di mercato è ancora aperta, ma il tempo inizia a scarseggiare, e le decisioni devono essere prese rapidamente.