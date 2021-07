Da Bergamo - Occhio al Napoli per Koopmeiners: affare complicato per l'Atalanta

L'Atalanta sembrava ad un passo da Teun Koopmeiners, centrocampista dell'AZ Alkmaar che piace anche al Napoli, invece la situazione è cambiata. Lo conferma anche il Corriere di Bergamo: "Si complica invece la pista che porta a Teun Koopmeiners. L’olandese continua a piacere, ma la valutazione da poco meno di 20 milioni non è un ostacolo da poco, così come la richiesta di 2 milioni di euro annui. Non pochi per uno che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe essere una riserva. Attenzione al Napoli che ha mostrato interesse nelle ultime ore".