Da Bergamo: “Rivoluzione Napoli: in arrivo Gasperini, Hojlund e Scalvini?”

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Rai Ciro Venerato, Aurelio De Laurentiis avrebbe scelto Gian Piero Gasperini per il post-Spalletti. A tal proposito TuttoAtalanta, il portale di riferimento della squadra bergamasca, scrive: “Se le recenti indiscrezioni sul possibile arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina del Napoli si rivelassero vere, potremmo assistere a una vera e propria rivoluzione in casa partenopea. Una rivoluzione che potrebbe portare non solo un cambio di guida tecnica, ma anche una profonda rivisitazione dell'organico.

I gioielli dell'Atalanta Scalvini e Hojlund, classe 2003, potrebbero essere le prime pedine a muoversi in questa intricata partita a scacchi. I due giovani talenti, che stanno attirando l'attenzione di tutta la Serie A e non solo, rappresenterebbero la perfetta sintesi dello stile Gasperini: giovani, talentuosi, affamati di successo. Scalvini e Hojlund, con la loro energia e talento, potrebbero ben integrarsi nel sistema di gioco del tecnico di Grugliasco, portando una ventata di freschezza e dinamismo alla squadra azzurra”.