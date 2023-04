Da Bergamo - Tutti pazzi per Hojlund: l'Atalanta spara altissimo

Tante le big italiane ed estere stanno osservando la crescita del classe 2003, ma in pochi potranno permettersi una tale cifra.

© foto di www.imagephotoagency.it

Rasmus Hojlund, centravanti dell'Atalanta, accostato anche al Napoli come possibile erede di Osimhen in caso di partenza del nigeriano, potrebbe lasciare i nerazzurri solo per una grossa cifra. Come riportato dal Corriere di Bergamo, il club orobico avrebbe intenzione di chiedere tra i 65 e i 70 milioni di euro per il cartellino del danese. Tante le big italiane ed estere stanno osservando la crescita del classe 2003, ma in pochi potranno permettersi una tale cifra.